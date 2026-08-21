Le club d'Al-Shabab a annoncé, ce vendredi, avoir officiellement recruté l'international ghanéen Thomas Partey, durant le mercato estival en cours, faisant du milieu de terrain chevronné la dernière recrue des « Lions » en préparation de la nouvelle saison, dans une démarche visant à renforcer l'effectif avec un élément doté d'une grande expérience sur les plans européen et international.

Al-Shabab a dévoilé la transaction via son compte officiel sur la plateforme « X », à travers une vidéo portant la phrase : « Une star mondiale illumine le nord de la capitale, depuis la terre de l'or au cœur de la jungle africaine », annonçant ainsi l'arrivée du joueur ghanéen dans ses rangs après le règlement de toutes les formalités liées au transfert.

Partey était arrivé dans la capitale Riyad jeudi soir, où il a été accueilli par plusieurs responsables du club d'Al-Shabab, avant de se rendre à l'hôpital pour passer les examens médicaux, en vue de finaliser les procédures officielles ayant précédé l'annonce de son recrutement.

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Âgé de 33 ans, Partey possède un long parcours sur les pelouses européennes, après avoir porté les maillots de clubs de renom, notamment l'Atlético de Madrid en Espagne et Villarreal, ainsi qu'Arsenal en Angleterre. Al-Shabab s'offre ainsi un joueur bénéficiant d'une vaste expérience dans les grandes compétitions et capable de gérer la pression des matches.

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La saison dernière, le milieu de terrain ghanéen a disputé 32 matches sous le maillot de Villarreal dans les différentes compétitions, sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive. Il est également apparu avec la sélection de son pays lors des rencontres de la Coupe du monde 2026, avant de décider de tenter une nouvelle expérience en dehors de l'Europe par la porte de la Roshn Saudi League.

Al-Shabab espère que l'expérience de Partey apportera un renfort de poids à l'équipe durant la nouvelle saison, d'autant plus qu'il possède un palmarès riche en matches au plus haut niveau, tandis que le club mise sur ses qualités techniques et personnelles pour contribuer à bâtir une équipe plus solide, plus compétitive et à améliorer son image lors de la prochaine étape.