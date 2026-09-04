Depuis la Premier League : Salah intervient pour boucler un transfert de dernière minute

L'Égyptien Mohamed Salah, star de Trabzonspor, intervient pour conclure un nouveau transfert en faveur de son équipe à quelques heures de la clôture du mercato estival en Turquie.

Le Brésilien Richarlison poursuit ses démarches pour décider de son avenir, dans un contexte d'incertitude quant à sa situation avec Tottenham et alors qu'il se rapproche d'un départ du club, après la fermeture du mercato en Angleterre.

Selon les informations révélées par le réseau « ESPN », Salah et son nouveau coéquipier à Trabzonspor, Fabinho, ont pris contact avec Richarlison ces derniers jours afin de le convaincre de rejoindre le club turc cet été.

Richarlison semble ouvert à vivre une nouvelle expérience, faute d'un climat propice à son maintien à Tottenham, mais les proches du joueur ne se montrent guère optimistes quant à la possibilité de finaliser le transfert avant la clôture du marché des transferts en Turquie, ce vendredi soir.

De son côté, Trabzonspor poursuit ses tentatives pour convaincre la direction de Tottenham de se séparer de l'attaquant brésilien, après que le club anglais a rejeté une nouvelle offre de son homologue turc d'une valeur de 20 millions d'euros.

Si le club turc échoue à trouver un accord avec Tottenham avant l'échéance, Richarlison pourrait se tourner vers d'autres options, parmi lesquelles un transfert vers le championnat saoudien, dont le mercato ferme le 12 octobre prochain, ou attendre le mois de janvier prochain, date de la réouverture du marché des transferts en Europe.

Il est désormais certain que l'aventure de Richarlison avec Tottenham touche à sa fin, mais la manière dont la relation entre les deux parties pourrait se conclure semble loin d'être idéale.

La période récente a été marquée par un différend entre le joueur et la direction du club concernant la façon de mener les négociations, ce qui a suscité chez Richarlison un sentiment de déception à l'égard de l'attitude des dirigeants de Tottenham.

Dans le même temps, l'entraîneur Roberto De Zerbi a précisé que l'attaquant brésilien n'entre pas dans ses plans pour la saison en cours, puisqu'il a été relégué à l'entraînement avec l'équipe des moins de 21 ans, avant d'être également écarté de la liste de Tottenham enregistrée pour participer à la Premier League.

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