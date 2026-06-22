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Depuis l’Irak, Mbappé célèbre son 100e match avec les Bleus

France vs Irak
France
Irak
Coupe du monde
Kylian Mbappé
France
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É.-U.

Une star du Real Madrid intègre le club des cent sélections avec les Bleus

Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a été aligné d’entrée pour affronter l’Irak mardi matin, lors de la 2^e journée du groupe 9 de la Coupe du monde 2026.

L’attaquant avait déjà brillé lors de la première sortie face au Sénégal, inscrivant un doublé lors du succès 3-1, et il entend bien alourdir son total personnel au Mondial face à l’Irak.

Avec désormais 14 buts au compteur, il n’est plus qu’à quatre longueurs de l’Argentin Lionel Messi, auteur de cinq réalisations dans cette édition.

Il franchira également une étape symbolique en portant à 100 le nombre de ses sélections.

Selon Transfermarkt, il compte déjà 99 sélections, 58 buts et 40 passes décisives.

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Grâce à son doublé face au Sénégal, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, devançant son ancien coéquipier Olivier Giroud (57 réalisations).


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