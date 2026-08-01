Le stade de Wörthersee, en Autriche, a été le théâtre d'une scène marquante qui a révélé la profondeur de la frustration qui ronge les supporters du Real Madrid, lorsque des chants collectifs hostiles au Barça ont retenti après le but d'ouverture d'Endrick lors du match amical contre la Fiorentina, exprimant ouvertement la crise psychologique laissée par la domination du rival historique au cours des deux dernières saisons.

À la 12e minute, l'assistance a scandé de manière répétée et à haute voix des chants « Puta Barça » (un chant espagnol injurieux lancé par les supporters des équipes rivales, comme le Real Madrid et l'Espanyol, contre le FC Barcelone), signe manifeste de l'obsession négative qui a gagné une large frange des supporters du club merengue à la suite des défaites successives face aux Blaugrana.

Cette scène intervient dans une période difficile que traverse le Real Madrid, incapable de remporter le moindre titre majeur depuis l'arrivée de Kylian Mbappé dans ses rangs il y a deux saisons, le club étant privé des trophées de la Liga, de la Coupe du Roi et de la Ligue des champions au cours des deux dernières années.

À l'inverse, le Barça, dirigé par son entraîneur allemand Hansi Flick, a réussi à s'emparer de tous les titres pour lesquels les deux équipes étaient en concurrence, ce qui a poussé le président du Real Madrid, Florentino Pérez, à prendre la décision audacieuse de faire revenir l'entraîneur portugais José Mourinho pour la deuxième fois, une démarche qui rappelle l'engagement du club à son égard en 2010 pour faire face à l'ère dorée de Pep Guardiola et Lionel Messi.

Pérez a dépensé des sommes considérables lors du dernier mercato pour bâtir une équipe capable de briser la domination catalane et de reconquérir la suprématie nationale et continentale, dans une tentative de mettre fin à la série d'échecs qui hante désormais les couloirs du Santiago Bernabéu.

La frustration ne s'est pas limitée aux transferts et aux décisions administratives, elle s'est étendue aux tribunes, où le public a exprimé son mécontentement d'une manière inhabituelle lors d'un match de préparation, ce qui reflète l'ampleur de la pression psychologique laissée par les succès consécutifs du Barça.

Ce qui accentue encore le poids de la situation pour les supporters du club merengue, c'est que les joueurs du Barça ont constitué l'ossature de la sélection espagnole sacrée championne du monde, dans une répétition du scénario de 2010, ce qui a approfondi le sentiment de crise chez un club habitué à trôner au sommet du football européen.

Ces chants lors d'un match amical face à une équipe italienne constituent un indicateur clair de la mauvaise digestion, par les supporters du Real Madrid, des succès de leur rival historique, un phénomène rare pour un club qui s'enorgueillit de son riche passé et de ses réalisations exceptionnelles.