Le Néerlandais a rejoint le club brésilien en septembre 2024 après un passage de 18 mois à l'Atlético Madrid. Après un an et demi passé au sein du club pauliste, l'attaquant néerlandais aspire à quitter le club sud-américain.

L'international néerlandais avait été annoncé de retour en Europe l'été dernier, le Besiktas s'étant déjà intéressé à l'attaquant suite à une rupture des relations entre Memphis et le Corinthians. En effet, l'attaquant avait séché l'entraînement l'année dernière en raison d'une dette impayée de 625 000 £ de bonus, tandis que le club devait lui verser 1,25 million de livres sterling en septembre 2025.

Malgré ce différend financier, le Corinthians était disposé à prolonger le contrat de Memphis, qui expire en juillet. Cependant, le joueur de 31 ans espère désormais quitter le Corinthians pour relever un nouveau défi.

Plusieurs clubs du Golfe espèrent l'attirer au Moyen-Orient, notamment Shabab Al-Ahli, qui serait intéressé par la signature du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale néerlandaise. Al-Wasl aurait également formulé une offre.

Memphis est entré dans l'histoire du football néerlandais en septembre dernier en inscrivant son 51e but international pour les Oranje, dépassant ainsi le précédent record de Robin van Persie (50 buts en sélection).

« Je suis extrêmement fier et très heureux d'avoir dépassé Robin. J'ai remercié tout le monde dans le vestiaire », a déclaré Depay après avoir établi ce record. « Je tiens également à remercier d'anciens coéquipiers comme Klaas-Jan Huntelaar et Arjen Robben, par exemple. Ils m'ont inspiré. De même pour Patrick Kluivert. C'est grâce à lui que j'ai eu envie d'intégrer l'équipe nationale néerlandaise. »

Memphis s'en est ensuite pris à ses détracteurs qui s'interrogeaient sur sa régularité, ajoutant : « On me demande souvent : "Que sommes-nous censés faire de notre attaquant ?" » Mais nous avons un attaquant qui marque beaucoup de buts. J'essaie de laisser parler mes pieds ; ils ne vont pas se débarrasser de moi de sitôt.