Depay de retour à Manchester United ?

Vers un retour de Memphis Depay à Manchester United ?

Manchester United souhaite faire signer Frenkie de Jong par le FC Barcelone cet été. Ce n'est un secret pour personne. Mais un récent rapport du Daily Express affirme qu'il n'est pas le seul joueur de Barcelone qui intéresse Manchester United - Memphis Depay est une autre cible.

Erik ten Hag, récemment nommé à Old Trafford, souhaite recruter un attaquant polyvalent pour renforcer son attaque et a identifié le Néerlandais de 28 ans comme l'homme idéal. Et Memphis est disponible - le FC Barcelone vient de signer Robert Lewandowski en provenance du Bayern Munich et Pierre-Emerick Aubameyang est déjà sur place. Memphis aura du mal à trouver des minutes.

Mais il reste un joueur capable, comme en témoigne le but qu'il a inscrit lors de la victoire 6-0 du FC Barcelone sur l'Inter Miami cette semaine. Il connaît également United en tant que club, même si la saison et demie qu'il y a passée en tant que jeune homme n'a pas été une réussite éclatante. Mais il s'est amélioré depuis et a réussi un score respectable de 13 buts et deux passes décisives en 37 apparitions pour Barcelone, toutes compétitions confondues.