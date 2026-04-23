Denzell García devrait être nommé nouveau milieu défensif de Feyenoord

Selon les sites de supporters FR12 et 1908.nl, qui relaient des informations venues du Mexique, Feyenoord s’intéresse de près au milieu défensif Denzell García.

Âgé de 22 ans, García évolue au poste de milieu défensif au FC Juárez, actuellement quinzième de la Liga MX, et compte deux sélections avec l’équipe nationale mexicaine.

Ayant prolongé son contrat en début d’année, il est lié à son club jusqu’en milieu d’année 2029, ce qui contraindra Feyenoord à débourser une somme conséquente pour l’enrôler.

Selon Transfermarkt, sa valeur s’élève actuellement à 4,5 millions d’euros. En 110 matchs officiels sous les couleurs de Juárez, il a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives.

Polyvalent, il peut aussi jouer comme arrière droit. Au Mexique, il figure sur les radars du Club América et du CF Monterrey.

Il est clair que Feyenoord s’active sur le marché mexicain. Les Rotterdamois espèrent toutefois que García ne se mettra pas trop en évidence lors de la Coupe du monde, sous peine de voir son prix s’envoler.

Plus tôt cette année, les noms de Gilberto Mora, Érik Lira, Ozziel Herrera, Raúl Rangel et Armando González avaient déjà été évoqués du côté de Feyenoord.