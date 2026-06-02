Denzel Dumfries quitte définitivement l’Inter pour le Real Madrid, a confirmé mardi l’expert du marché des transferts Fabrizio Romano sur X. Le club espagnol active la clause libératoire de 20 millions d’euros inscrite dans le contrat du joueur à Milan, valable jusqu’en milieu d’année 2028.

Les deux clubs ont trouvé un accord pour ce transfert estival, et le joueur de 30 ans doit désormais s’entendre sur les modalités personnelles avec le club entraîné par José Mourinho.

Selon AS, José Mourinho a d’ailleurs déjà validé l’arrivée du Néerlandais, ce qui a permis d’accélérer le dossier.

Le club merengue cherche depuis plusieurs mois le successeur de Dani Carvajal, qui quittera le club après 22 ans. Le Néerlandais s’est rapidement imposé comme l’une des principales options.

Le nom de Pedro Porro a aussi circulé, mais le latéral droit de Tottenham Hotspur serait nettement plus onéreux. Dumfries figurait depuis longtemps sur les radars madrilènes et se dirige désormais vers la capitale espagnole.

Séduit par son évolution défensive en Serie A, Mourinho valide son arrivée. Au Real, on salue son professionnalisme et sa capacité d’adaptation à divers systèmes, des atouts qui lui ouvrent immédiatement une place dans l’effectif.

Au Real, il entrera en concurrence avec Trent Alexander-Arnold, arrivé l’an dernier en provenance de Liverpool. L’Anglais peut d’ailleurs également évoluer au milieu de terrain, comme cela s’est déjà produit en sélection. Thomas Tuchel ne l’emmène d’ailleurs pas à la Coupe du monde.

Cette actualité intervient à la veille du match amical des Pays-Bas face à l’Algérie au stade De Kuip. Suspendu, Dumfries manquera la rencontre à Rotterdam et sera remplacé par Mats Wieffer.