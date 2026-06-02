Denzel Dumfries se rapproche d’un transfert rêvé vers le Real Madrid

Denzel Dumfries quitte officiellement l’Inter pour le Real Madrid, a confirmé mardi l’expert des transferts Fabrizio Romano sur X. Le club merengue active la clause libératoire de 20 millions d’euros inscrite dans le contrat du Néerlandais, valable jusqu’en milieu de saison 2028. Selon l’Algemeen Dagblad, Dumfries s’apprête à signer un bail jusqu’en 2030.

Selon l’expert, les deux clubs ont déjà trouvé un accord pour ce transfert estival. Il revient désormais au défenseur de 30 ans de s’entendre sur les modalités personnelles avec le club entraîné par José Mourinho.

Selon l’AS, José Mourinho a d’ailleurs déjà validé l’arrivée du Néerlandais, ce qui a permis d’accélérer le dossier.

Le club merengue cherche depuis plusieurs mois le successeur de Dani Carvajal, qui quittera le club après 22 ans. Le Néerlandais s’est rapidement imposé comme la priorité.

Le nom de Pedro Porro a aussi circulé, mais le latéral droit de Tottenham Hotspur serait nettement plus onéreux. Dumfries figurait depuis longtemps sur les radars madrilènes et se dirige désormais vers la capitale espagnole.

Séduit par son évolution défensive en Serie A, Mourinho valide son arrivée. Au Real, on salue son professionnalisme et sa capacité d’adaptation à divers systèmes, des atouts qui lui ouvrent immédiatement une place dans l’équipe.

À Madrid, il entrera en concurrence avec Trent Alexander-Arnold, arrivé l’an dernier en provenance de Liverpool. L’Anglais, parfois aligné au milieu de terrain en sélection, n’a pas été retenu par Thomas Tuchel pour la Coupe du monde.

Cette actualité intervient à la veille du match amical des Pays-Bas face à l’Algérie au stade De Kuip. Suspendu, Dumfries manquera la rencontre à Rotterdam et sera remplacé par Mats Wieffer.