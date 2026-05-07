Dennis te Kloese confirme avoir reçu une offre de la Premier League

Dennis te Kloese rejoindra officiellement le CF Monterrey cet été. Le Feyenoord, qu’il quittera à la fin de la saison, l’a annoncé via ses canaux officiels. Cette information n’est pas une surprise : le nom de Te Kloese était depuis longtemps évoqué pour rejoindre le club mexicain.

Au Mexique, il prendra le poste de directeur sportif, succédant à José Antonio « Tato » Noriega et collaborant étroitement avec le nouveau directeur technique Walter Erviti.

« Tout s’est passé très vite, pour ne pas dire extrêmement vite », a-t-il déclaré sur le site officiel de Feyenoord. « Dans les 72 heures qui ont suivi l’annonce de mon départ, j’ai reçu bien plus qu’une poignée d’offres sérieuses, notamment de la Premier League, des États-Unis et du Mexique. »

Il a finalement opté pour les Rayados, expliquant : « Ma famille et moi retournons maintenant dans le pays natal de ma femme et de mes deux filles. C’est un pays où nous avons passé des années vraiment fantastiques et où j’ai pu travailler efficacement et avec succès. » Te Kloese a déjà travaillé au Chivas Guadalajara, au Tigres UANL et à la Fédération mexicaine de football.

« J’y ai laissé de bons souvenirs. S’y ajoute un défi de taille au CF Monterrey, club qui a connu des résultats mitigés ces dernières années. »

Te Kloese ne souhaite pas de grande réception d’adieu au Feyenoord. « D’abord, je suis toujours en poste. Je dirai au revoir à certaines personnes en petit comité à différents moments au cours des prochaines semaines. Il y aura aussi un pot au stade De Kuip avec tous les collègues du club et du stade. »

« Pour conclure, nous organiserons un déjeuner avec quelques journalistes qui suivent régulièrement le club. Je ne suis pas homme à convoquer de grandes cérémonies. Comme je l’ai toujours affirmé, l’essentiel n’est pas moi, mais Feyenoord. Je formule donc des vœux de plein succès pour l’avenir du club, pour mon successeur et, bien entendu, pour mes nombreux et talentueux collègues. »