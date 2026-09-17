Denis au cœur de la tempête : de grandes interrogations avant la bataille du Golfe

Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, aborde la Coupe du Golfe « Gulf Cup 27 » au milieu des interrogations concernant certains de ses choix, après l'absence de noms ayant affiché un niveau remarquable avec leurs clubs au cours de la dernière période.

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L'Arabie saoudite accueille le tournoi du 23 septembre courant jusqu'au 6 octobre prochain, dans un test important pour la sélection et son staff technique, notamment alors que le public aspire à voir l'Arabie saoudite sous un autre visage durant la compétition.

Moukhtar Ali et Fares Abdi figurent en tête des noms dont l'absence a soulevé des questions, après qu'ils se sont illustrés avec Al-Ittihad. Leur présence aurait pu offrir à Donis des options supplémentaires au milieu de terrain et en défense.

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Moukhtar possède la capacité d'apporter des solutions variées au milieu de terrain, tandis que Fares Abdi a affiché un bon niveau dans l'axe défensif, ce qui a poussé certains à s'interroger sur les raisons de leur non-convocation malgré ce qu'ils ont montré récemment.

Les discussions ne se sont pas arrêtées à ce duo, puisque les interrogations ont également concerné Khaled Al-Ghannam, Nayef Massoud et Abdulaziz Al-Aliwa, ainsi qu'Ayman Yahya, au vu des performances affichées par certains d'entre eux avec leurs clubs.

Le tournoi offre à Donis l'occasion de répondre concrètement à ces interrogations, à travers les résultats et le niveau que présentera la sélection, ainsi que la capacité de sa liste actuelle à rivaliser, d'autant plus que la Gulf Cup 27 représente une étape importante sur la voie de la préparation de la phase à venir.