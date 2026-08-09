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Al Raed v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Demi-solution : une offre espagnole de « seconde zone » plonge Al-Ittihad dans l'embarras

Mercato
Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
Ligue des Champions AFC - Qualification
Saudi Pro League
Girona
U. Hernandez
Émirats arabes unis
Arabie saoudite
Espagne

Le fardeau financier accentue la pression sur Al-Ahly

Le club saoudien d'Al-Ittihad étudie une offre espagnole pour prêter son joueur Unai Hernández, alors que la direction s'active pour finaliser l'effectif de l'équipe avant le début de la nouvelle saison.

Selon des sources exclusives du journal saoudien « Al-Riyadiya », Al-Ittihad a reçu une offre du club espagnol de Gérone, qui évolue en deuxième division, pour s'attacher les services de Hernández.

L'offre ne prévoit pas un transfert complet du joueur dès le départ, les deux parties étudiant plutôt la formule d'un prêt, avec la possibilité de le transformer en transfert définitif à la fin de la saison.

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Selon les mêmes sources, Gérone prendrait en charge une partie limitée du salaire de Hernández durant son séjour avec l'équipe, tandis que l'autre partie de son salaire resterait à la charge d'Al-Ittihad.

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Cette offre ajoute à l'embarras de la direction d'Al-Ittihad, après que le club a décidé d'écarter le joueur de la préparation qui s'est déroulée en Espagne cet été, dans l'espoir de s'en séparer, sans avoir toutefois trouvé l'offre adéquate jusqu'à présent, tandis que l'équipe jaune et noir surnommée « les Tigres » se prépare à entamer sa saison.

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La délégation d'Al-Ittihad s'envole ce dimanche pour Abou Dhabi à bord d'un avion privé, en vue d'affronter le club émirati d'Al-Jazira, mardi prochain, lors du barrage qualificatif pour l'AFC Champions League Elite.

Al-Ittihad espère redorer son image et retrouver le droit chemin après une saison dernière terne, au cours de laquelle il a été dépossédé des titres de champion, remporté par Al-Nassr, et de la Coupe du Roi, remportée par Al-Hilal.

Al-Ittihad a terminé la saison dernière à la cinquième place de la Saudi Pro League.

Hernández avait rejoint Al-Ittihad en janvier 2025 en provenance du Barça B, avec un contrat de trois saisons, et a disputé 10 matches sous ses couleurs, au cours desquels il a inscrit un but et délivré 3 passes décisives.

Le joueur espagnol n'est pas apparu dans les rencontres de la Saudi Pro League la saison dernière, sa participation s'étant limitée à 8 minutes face à Al-Nassr en demi-finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite, qui s'est soldée par une défaite d'Al-Ittihad.

Hernández avait déjà connu une expérience de prêt sous le maillot d'Al-Shabab, en Arabie saoudite, et a participé durant cette période à 31 matches dans les différentes compétitions nationales, ne contribuant offensivement qu'à la création d'un seul but.

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