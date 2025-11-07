Dembélé, Yamal, Kane, qui va remporter The Best ?

Cette nomination pourrait raviver la rivalité entre Dembélé et Yamal, qui se sont récemment affrontés pour le Ballon d'Or 2025, finalement remporté par Dembélé. Du côté féminin, on assistera à un duel entre Alessia Russo, l'héroïne des Lionnes anglaises, et Aitana Bonmati pour le titre de Meilleure joueuse.

Des récompenses prestigieuses pour l'élite du football

Les The Best FIFA Football Awards récompensent chaque année les personnalités les plus performantes du football, joueurs et entraîneurs confondus. Relancés en 2017, les lauréats sont désignés par un vote combiné de quatre groupes d'égale importance : les capitaines et sélectionneurs des équipes nationales, des représentants des médias et le grand public. Ces prix incarnent une approche moderne de la célébration de l'excellence dans le football, en récompensant une période de performance spécifique plutôt qu'une année civile. Parmi les lauréats récents les plus prestigieux figurent Bonmati, élue meilleure joueuse en 2023 et 2024, ainsi que Vinicius Junior et Lionel Messi, désignés meilleurs joueurs respectivement en 2024 et 2023. Ces distinctions témoignent de l'excellence dans le monde du football.

Course au titre masculin

Yamal, le jeune prodige, a remporté le Trophée Kopa en 2024 et 2025 et a terminé deuxième du Ballon d'Or 2025. Il a joué un rôle déterminant dans le triplé national du FC Barcelone et a remporté l'Euro 2024 avec l'Espagne, démontrant un talent exceptionnel. Dembélé a réalisé la saison de sa vie, remportant le Ballon d'Or 2025 et la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, contribuant ainsi à un autre triplé historique. Il a également été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. Enfin, Kane a mis fin à sa longue attente d'un titre majeur en remportant la Bundesliga 2024/25 avec le Bayern Munich. Ses performances exceptionnelles devant le but lui ont permis de terminer meilleur buteur du championnat pour la deuxième saison consécutive, et il compte déjà 22 buts toutes compétitions confondues, en club et en sélection, cette saison. Des joueurs comme Kylian Mbappé, Mohamed Salah et Cole Palmer espèrent également avoir leur mot à dire quant à l'attribution de ce prix.

Liste complète des nommés : Dembélé (Paris Saint-Germain), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Kane (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelone), Raphinha (Barcelone), Mohamed Salah (Liverpool), Vitinha (Paris Saint-Germain), Yamal (Barcelone).

La FIFA n'a pas encore annoncé la date et le lieu exacts de la prochaine cérémonie. Celle-ci a généralement lieu en début d'année, souvent en janvier, afin de récompenser les performances de l'année civile précédente. La cérémonie des Best Awards 2024 s'est tenue à Doha, au Qatar, en décembre 2024, et celle de 2023 à Londres en janvier 2024. La ville hôte et la date précise devraient être annoncées dans les prochains mois. Les Best Awards sont souvent considérés comme un indicateur potentiel du Ballon d'Or ; le joueur qui remportera ce trophée pourrait donc également viser la plus prestigieuse récompense individuelle qu'un footballeur puisse recevoir.