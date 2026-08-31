Dembélé tranche définitivement sur son avenir au Paris Saint-Germain

Ousmane Dembélé va bientôt prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’à la mi-2030. C’est ce qu’annonce L’Equipe ce lundi. L’engagement actuel de l’ailier avec le vainqueur de la Ligue des champions court encore sur deux saisons.

Dembélé a toujours dit qu’il voulait d’abord écrire l’histoire avec le PSG, avant qu’une destination lucrative hors d’Europe ne devienne une option. Il apparaît désormais qu’après deux sacres consécutifs en Ligue des champions, il lie son avenir au géant français.

Plusieurs offres émanant de riches clubs de la Saudi Pro League avaient été formulées. Dembélé est toutefois parvenu à un accord avec la direction du PSG pour un nouveau contrat jusqu’à l’été 2030. L’attaquant est satisfait des conditions et devrait signer à court terme.

Dembélé a été recruté en 2023 pour 50 millions d’euros en provenance du FC Barcelone et a signé pour cinq saisons à Paris. Plus tôt dans sa carrière, l’ailier a porté les couleurs du Stade Rennais et du Borussia Dortmund.

L’ailier a encore été écarté du groupe par l’entraîneur Luis Enrique la semaine dernière. Dembélé est resté dans le vestiaire à la mi-temps du match entre le Stade Rennais et le PSG (2-2), et il n’en était pas du tout satisfait.

Il avait en effet écourté ses vacances après la Coupe du monde afin de rejoindre au plus vite l’équipe de Luis Enrique. Le technicien espagnol estimait toutefois qu’il était bon que Dembélé lève un peu le pied.

L’international français était absent du groupe vendredi pour le déplacement sur la pelouse de Lille OSC (2-2). Le champion en titre a évité de justesse la défaite, puisque Marquinhos a marqué à la 95e minute.