Dembélé refuse de se désigner comme candidat au Ballon d'Or et dévoile son premier choix

La bataille pour le « Ballon d'Or » s'est enflammée au sein de l'élite des stars mondiales, au fil des déclarations et pronostics qui ont suscité une vive polémique. Alors que le duo étincelant Lamine Yamal et Kylian Mbappé conserve toutes ses chances de décrocher la plus prestigieuse des récompenses individuelles, Ousmane Dembélé a choisi une voie totalement différente en se retirant complètement de la course médiatique, refusant de se porter candidat.

Dans des déclarations accordées sur la plateforme « Ligue 1+ », l'attaquant français a révélé que, si cela ne tenait qu'à lui, il attribuerait le Ballon d'Or à son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia, expliquant : « Personnellement, je n'aime pas me mettre en avant ni me présenter aux récompenses, cela me paraît difficile. Le plus important, ce sont toujours les moments que l'on partage avec ses coéquipiers sur le terrain, quand on remporte des titres et que l'on savoure la fête avec sa famille, ses proches et le Paris Saint-Germain dans son ensemble. Ce sont là véritablement les plus beaux moments. »

Et Dembélé d'ajouter, en rendant hommage à la star géorgienne : « Pour moi, Kvaratskhelia est actuellement le meilleur joueur du monde. Je serais extrêmement heureux qu'il soit sacré Ballon d'Or, car il le mérite réellement, après avoir réalisé une saison exceptionnelle à tous les niveaux, ce qui fait de lui le premier candidat à mériter cette récompense. »

Il convient de rappeler que Dembélé est le dernier lauréat du Ballon d'Or, et que la cérémonie de cette année se tiendra le 26 octobre prochain sur la scène du « London Palladium », dans la capitale anglaise, Londres.

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