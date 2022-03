Dembélé, Pedri n'en revient pas

La star française a connu une incroyable renaissance en Catalogne depuis le début de l'année 2022, avec neuf passes décisives en championnat en trois mois.

Xavi a toujours affirmé son désir de garder l'ancien ailier du Borussia Dortmund au club cet été, malgré les spéculations continues sur son avenir.

Le contrat actuel de Dembele au Camp Nou expire en juin, et sous l'ancien entraîneur Ronald Koeman, il semblait certain de partir, mais Xavi a changé la donne, et Pedri adore ça.

"J'ai une très bonne relation avec lui et c'est un joueur fou, qui me surprend beaucoup", a-t-il déclaré dans une interview accordée à Marca.

"Vous ne savez pas s'il va vous emmener en bas à gauche, ou à droite, il vous emmène du côté qu'il veut, c'est une joie de l'avoir ici".

"Parfois, je plaisante avec lui sur son avenir, mais c'est une décision qu'il doit prendre".

L'article continue ci-dessous

Xavi devrait pousser le conseil d'administration du club à offrir une nouvelle tentative de négociations de prolongation avec les représentants de Dembele dans les mois à venir.

Cependant, toute offre de renouvellement pourrait être mise en balance avec le maintien d'Adama Traoré sur une base permanente, Xavi étant potentiellement obligé de choisir entre les deux avant la saison 2022/23.