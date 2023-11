Dembélé ne voulait pas du PSG ! L'incroyable révélation

Ousmane Dembele a admis qu'il était d'accord pour rester à Barcelone avant que le Paris Saint-Germain ne l'appelle

Les champions de Ligue 1 en titre ont finalisé le transfert de Dembele après avoir activé une clause "privée" dans son contrat qui limitait son prix à 50,4 millions d'euros (43 millions de livres sterling / 55 millions de dollars) au cours de l'été. Bien que le club catalan ait voulu le garder, Xavi considérant l'ailier comme faisant partie intégrante de ses plans, l'attaquant a changé d'avis lorsque le Paris Saint-Germain a fait part de son intention de le faire venir au Parc des Princes.

"En effet, j'avais dit que je resterais à Barcelone, mais après des contacts avec le PSG, j'ai été convaincu de partir", a-t-il déclaré dans une interview accordée à L'Equipe. Dembele a également insisté sur le fait que Kylian Mbappé n'avait aucun rôle dans son transfert, ajoutant : "Kylian n'a pas essayé de me convaincre, je suis venu à Paris parce que j'aime le club, c'est un club français et je l'aime. Je viens d'Évreux, pas très loin d'ici. Ici, tout le monde parle du Paris Saint-Germain. Il était écrit qu'un jour je signerais pour ce club. J'ai beaucoup d'amis, supporters du club, qui ont toujours essayé de me convaincre de venir. Le choix a-t-il été facile à faire après mes meilleurs mois à Barcelone ? Je voulais signer au PSG".

Dembele a eu du mal à se montrer à la hauteur dans son nouveau club et n'a toujours pas trouvé le chemin des filets après 13 apparitions avec les Parisiens. Néanmoins, le joueur de 26 ans a insisté sur le fait qu'il ne s'endormait pas sur ses lauriers et qu'il restait confiant en ses capacités.

"Je ne juge pas mes performances en fonction des buts que je marque. Il est possible de marquer un but et de faire un mauvais match, mais aussi de ne pas marquer et d'être quand même très bon", a déclaré Dembele. "Je vais améliorer mes statistiques. Je dors très bien la nuit et j'ai toujours confiance en moi. Même quand ça ne marche pas, j'essaie encore".