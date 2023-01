Dembélé, l'incroyable transformation ! Xavi n'en revient pas

Auteur d'une prestation magistrale contre la Real Sociedad ce mercredi (1-0), Ousmane Dembélé a encore marqué des points auprès de son entraîneur.

Depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Xavi n'a cessé de clamer son admiration pour Ousmane Dembélé. L'international français se montre digne de cette confiance cette saison. Peu en vue offensivement avec l'équipe de France durant la Coupe du monde, l'ancien Rennais est complètement transformé sous le maillot des Blaugrana. Mercredi, contre la Real Sociedad en Coupe du Roi, l'ailier a rendu une copie complète : buteur, inarrêtable dribbleur, infatigable détonateur, le champion du monde 2018 a été l'homme du match.

Xavi applaudit Dembélé

"Je pense que (Ousmane) Dembélé est un joueur qui, depuis que nous sommes ici, a beaucoup mûri. Nous lui donnons beaucoup d'outils pour qu'il voie aussi que, lorsqu'il entre dans la surface, il doit mordre dans l'espace. Aujourd'hui, le but est venu de là. Nous disons toujours à l'ailier qu'il peut entrer dans la surface, mais qu'il doit ensuite mordre et avec la vitesse qu'il possède, il est redoutable", s'est enthousiasmé Xavi.

"C'est un joueur qui, comme je l'ai dit le jour de ma présentation, a beaucoup de qualités. Il fait la différence, c'est un poignard et je vois sur les visages des équipes comment elles souffrent avec lui. Il faut qu'il tente. La seule chose que nous lui avons donnée est la confiance, nous croyons beaucoup en lui. C'est un joueur qui a un énorme potentiel et je crois beaucoup en lui. Je pense toujours qu'il peut créer beaucoup de choses pour nous, qu'il l'a fait aujourd'hui, il a fait un match extraordinaire."

"Tout s'est bien passé pour lui aujourd'hui. Mais je pense que beaucoup de ces choses sont dues au fait qu'il prend les bonnes décisions, a continué le technicien. Quand il a deux ou trois joueurs face à lui, il doit savoir que l'espace ou l'homme libre est de l'autre côté. Quand il est en un contre un, il doit faire face et nous l'obligeons à le faire. Je pense qu'il s'amuse, que les gens l'apprécient et que nous aussi. Aujourd'hui, il a marqué le but de la victoire et je suis très heureux pour lui, car c'est un bon garçon et un bon professionnel. Il a renversé la situation et ce n'est pas facile au Barça. Après avoir été sifflé et critiqué, maintenant il a changé et les ovations apparaissent. Je pense que c'est très positif pour lui. Je suis très heureux."