Dembélé humilie Balerdi, l'OM choqué

En plus du départ de Roberto De Zerbi, le club phocéen doit désormais gérer une polémique née de la diffusion d'images par Ligue1+, la plateforme officielle de la LFP.

La séquence montre Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or 2025 il y a quelques mois, en pleine discussion avec le Marseillais Pierre-Emile Hojbjerg. Selon le sous-titrage du diffuseur, l'attaquant parisien aurait fustigé le niveau du capitaine olympien en lançant : « Balerdi il est nul, tu le sais ! Il ouvre tout le temps sa bouche ! ». Ces propos, bien que difficiles à confirmer par la seule lecture labiale, ont provoqué un séisme interne à la Commanderie.

Selon les informations de RMC Sport, la direction de l'OM est « choquée » par cette publication. Le club dénonce un manque de neutralité de la part d'un média appartenant à la Ligue, estimant que l'on « tire sur l'ambulance » alors que Leonardo Balerdi est déjà très fragilisé par sa performance lors du Classique. En interne, cette vidéo est vécue comme une humiliation supplémentaire gratuite, orchestrée par les instances du football français.

Du côté du Paris Saint-Germain, la gêne est palpable. Si le club n'a pas communiqué officiellement, l'entourage des champions de France souligne que cette image ne reflète pas les relations de respect mutuel habituellement entretenues entre les deux institutions. Ousmane Dembélé, dont la cote de popularité est au sommet depuis son sacre mondial, se retrouve malgré lui au centre d'une tempête diplomatique qui ne fait qu'accentuer le climat délétère autour du club marseillais.