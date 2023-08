Dembélé au PSG, les exigences dévoilées

Le FC Barcelone espère obtenir un peu plus du Paris Saint-Germain pour Ousmane Dembele, mais il s'est mis d'accord sur un prix minimum.

Selon MD, Barcelone et Dembele ont conclu un pacte selon lequel ils accepteront une offre de 50 millions d'euros pour l'ailier français, bien que sa clause libératoire ait été portée à 100 millions d'euros le 1er août.

Sur ces 50 millions d'euros, 25 millions devaient revenir à Dembele et à son agent Moussa Sissoko. Alors que Barcelone négocie avec le PSG, le club et Dembele chercheront à obtenir un montant plus élevé dans les prochains jours afin que les Blaugrana soient mieux indemnisés.

Néanmoins, même si les clubs négocient, Barcelone et Xavi Hernandez cèdent Dembele pour rien, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'arrive au Parc des Princes.

Alors que beaucoup souligneront le fait que Barcelone aurait pu être servi en bloquant Dembele dans un accord avant la fenêtre de transfert, ou qu'ils n'auraient pas dû accepter une clause libératoire aussi basse, les batailles entre Sissoko et le club pour trouver un accord suggèrent qu'il n'y avait peut-être pas d'autre solution. Son salaire au PSG s'élèverait à 20 millions d'euros par an, soit une augmentation de 33,3 % par rapport au maximum indiqué par le plafond salarial du club.