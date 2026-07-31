Valence, en Espagne, risque de perdre le milieu vedette de son effectif, Javi Guerra, au profit du Barça, au moment où le club aborde le mois d'août avec seulement 3 recrues et plusieurs postes vacants, ce qui place l'entraîneur Corberán face à un défi de taille avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Le quotidien catalan « Sport » a révélé que le Barça suit l'international espagnol depuis un certain temps, un intérêt qui s'est clairement manifesté ces derniers jours au centre de St George's Park, en Angleterre, où les deux équipes s'entraînent ensemble ; Javi Guerra a été aperçu en train de saluer certains de ses coéquipiers du Barça avec qui il a évolué au sein de la sélection espagnole.

Une offre imminente du Barça

Les sources ont indiqué que le Barça pourrait préparer une offre officielle dans les prochains jours pour recruter le milieu de terrain, notamment après avoir réévalué ses options dans le cas où il écarterait définitivement la signature de l'attaquant argentin Julián Álvarez.

Bien que Julián Álvarez et Javi Guerra évoluent à des postes différents, l'arrivée de l'attaquant au Barça pour un montant inférieur aux prévisions pourrait offrir au club catalan une certaine marge financière lui permettant de tenter de recruter la star de Valence.

La clause libératoire augmente demain

À Valence, les responsables semblent sereins malgré leur connaissance de l'intérêt du Barça, comptant sur la hausse de la valeur de la clause libératoire du contrat du joueur à compter de demain samedi 1er août, qui passera de 40 à 60 millions d'euros, un montant que le Barça ou tout autre club semble peu susceptible d'atteindre au vu de la situation financière actuelle.

Toutefois, la donne pourrait être tout autre en cas de réception d'une offre officielle par le club, car la décision du propriétaire singapourien Peter Lim est imprévisible dès lors qu'il s'agit d'argent, malgré les assurances de Valence et du joueur quant à son maintien à Mestalla cette saison, qui est sa dernière année avec l'équipe.

Valence en course contre la montre

Valence aborde le mois d'août dans une situation délicate, n'ayant conclu que 3 recrues en plus du retour de Guedes, tout en conservant plusieurs postes vacants incluant l'arrière droit, le gardien remplaçant et l'ailier, ce qui fait peser un lourd fardeau sur les épaules de l'entraîneur Corberán.

Les prochains jours restent décisifs pour déterminer l'avenir de Javi Guerra, qu'il s'agisse d'un maintien à Valence pour sa dernière saison ou d'un transfert au Barça dans une opération qui pourrait redessiner la carte du mercato estival en Liga.