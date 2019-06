Delort offre la victoire à l'Algérie en amical

Pour sa 1e apparition avec la sélection algérienne, Andy Delort a réussi l'exploit de marquer le but de la victoire, ce dimanche contre le Mali.

L'histoire d'Andy Delort avec l' commence de la plus belle des manières. Convoqué en sélection pour la première fois en début de semaine suite à l'exclusion de Haris Belkebla, l'attaquant de a réussi à se montrer décisif dès sa première apparition. Contre le , ce dimanche en amical à Doha, c'est même lui qui a offert la victoire aux Fennecs.

Incorporé en seconde période, le natif de Sète a trouvé la faille sur l'une des rares occasions qu'il a eues à se mettre sous la dent. À la 80e minute, et alors que le score était de deux partout, il a mis à mal le gardien adverse et permis donc aux siens de boucler la préparation à la CAN avec un bon résultat. C'est Riyad Mahrez qui lui a offert la passe décisive.

Bounedjah de nouveau buteur

Auparavant, dans ce match, les Algériens ont été menés au score à deux reprises. Mais, à chaque fois et en faisant appel à leurs ressources mentales, ils ont réussi à recoller. En première période, c'est Baghdad Bounedjah qui a remis les siens dans le sens de la marche. L'attaquant d'Al Sadd a signé à l'occasion son 7e but en 8 sorties avec son pays. Le deuxième but des Verts a, lui, été l'œuvre de Youcef Belaili. L'attaquant de l'ES Tunis a rétabli la parité sur pénalty.

Lors de leur stage au , les champions d'Afrique 90 ont donc réussi à faire le plein de confiance. Mardi dernier, ils s'étaient déjà produits en amical. Contre le Burundi, ils ont dû se contenter d'un petit nul. Le départ pour l'Egypte aura lieu en début de semaine.

L'Algérie entame son parcours à la CAN dimanche prochain. Lors de sa première sortie dans le tournoi continental, elle croisera le fer avec le Kenya. Dans leur groupe, Sofiane Feghouli et consorts défieront également le et la Tanzanie.