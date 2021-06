Del Piero tacle Cristiano Ronaldo par derrière

La légende de la Juve affirme que Cr7 n'est plus au pinacle de ses performances.

Alessandro Del Piero a parlé des difficultés de son ancien club de la Juventus la saison dernière et a défendu la direction d'Andrea Pirlo, tout en suggérant que Cristiano Ronaldo devrait envisager de changer son style de jeu pour tirer le meilleur parti des dernières années de sa carrière.

« Il faut voir si un joueur est fonctionnel ou non. Je pense que CR7 est entré dans une étape de sa carrière où il ne peut plus faire les choses qu'il faisait il y a dix ou cinq ans, il devrait penser à changer son programme en fonction de son potentiel, qui reste très élevé », a déclaré le détenteur du record d'apparitions de la Juve dans une interview au Corriere della Sera.

Del Piero évoque aussi un probable départ pour Cr7 : "Il devra parler au club et à Allegri s'ils veulent continuer ensemble."

L'article continue ci-dessous

Del Piero a également déclaré que Pirlo avait été injustement critiqué après que la Juventus se soit qualifiée de justesse pour la Ligue des champions après avoir vu son emprise sur le titre de Serie A brisée par l'Inter. "Les difficultés n'étaient pas seulement les siennes, mais celles de la Juventus dans son ensemble. Il serait injuste de rejeter toute la faute sur Andrea."

L'ancien attaquant italien devrait commenter l'Euro 2020 pour Sky Italia, mais progresse aussi pour devenir entraîneur aux côtés d'anciens coéquipiers.

« [Christian] Vieri est le plus indiscipliné. [Paulo] De Rossi est déjà entraîneur, il a juste besoin d'un banc et cela arrivera bientôt". De son propre avenir, Del Piero a déclaré qu'il n'occuperait probablement pas un poste de direction à la Juve comme Paolo Maldini à l'AC Milan. « Je ne ferme aucune porte. Ils ne m'ont jamais appelé mais je ne voudrais pas d'un rôle basé sur ce que j'ai fait dans le passé, qui sera toujours là comme ma relation avec la Juve. J'aimerais faire quelque chose en fonction de qui je suis et de ce que je peux donner maintenant."