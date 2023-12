Déjà une recrue au Bayern Munich

Grenade a finalisé la vente de Bryan Zaragoza au Bayern Munich.

L'international espagnol récemment sélectionné restera à Los Nazaries jusqu'à la fin de la saison.

L'ailier de 22 ans a réalisé un excellent début de saison en Liga, malgré la mauvaise passe de Grenade au classement. Cinq buts et deux passes décisives en 14 apparitions, dont un excellent doublé contre Barcelone, ont incité l'Espagne à appeler Saragosse pour sa première sélection en octobre.

Selon Sport, le FC Barcelone souhaitait faire signer Saragosse, mais ne lui a pas donné de garanties et souhaitait conclure un accord cet été, lorsque sa clause libératoire aurait été ramenée à 7 millions d'euros, au lieu de 14 millions d'euros. Entre-temps, Brentford, le RB Leipzig et l'Atletico Madrid étaient également à la recherche de l'ailier rapide.

Selon Diario AS, le Bayern paiera plus que sa clause libératoire. La transaction se fera pour 15 millions d'euros plus 2 millions d'euros de variables, alors que Saragosse sera toujours là pour tenter de mettre Grenade à l'abri jusqu'à la fin de la saison. Il rejoindra le Bayern à l'été, avec un contrat jusqu'en 2029. Grenade a essayé de prolonger son contrat et d'augmenter sa clause libératoire pendant des mois, mais cet accord garantit que Los Nazaries recevront un peu plus que sa clause libératoire.