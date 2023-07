Déjà une grosse blessure au Real Madrid

Le Real Madrid a subi sa première blessure de la saison, après que le club a confirmé que Dani Ceballos s'était blessé lors de la pré-saison.

Le joueur de 26 ans a récemment prolongé son contrat de quatre ans et sera en concurrence avec un milieu de terrain très fourni la saison prochaine.

Mais il vient de subir un premier revers dans cette bataille. Le Real Madrid a confirmé qu'il souffrait d'un problème au niveau du tendon du muscle de la cuisse. Il n'a pas précisé la durée de sa convalescence. Selon les premières informations d'Alberto Pereiro, il pourrait être absent entre quatre et six semaines, ce qui le priverait des matches contre l'Athletic Club, Almeria et le Celta Vigo.

Au cours des 12 derniers mois, Ceballos est resté en forme avec le Real Madrid, ce qui a sans doute joué en sa faveur lors des négociations pour le renouvellement de son contrat.

En plus de Toni Kroos, Luka Modric, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et Fede Valverde, Ceballos doit désormais faire face à la concurrence d'Arda Guler, Brahim Diaz et Jude Bellingham, bien qu'ils ne jouent pas tous dans des zones similaires. Néanmoins, il s'agit sans aucun doute de leur meilleur secteur de jeu.