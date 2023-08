Déjà un trophée pour Jude Bellingham au Real Madrid !

Jude Bellingham a été le joueur le plus en vue des Blancos et il a mérité le titre de joueur du mois d'août.

Jude Bellingham a fait l'objet de beaucoup d'attentes cet été lorsque l'international anglais a finalement conclu son transfert du Borussia Dortmund au Real Madrid.

Trois matches après son arrivée au club, on peut dire qu'il a commencé à répondre à cette attente. Il a marqué pour ses débuts contre l'Athletic Club, avant d'ajouter un doublé lors de la victoire contre Almeria lors de la deuxième journée.

Le week-end dernier, il a également marqué le but de la victoire contre le Celta Vigo, permettant au Real Madrid d'enchaîner trois victoires sur trois en ce début de saison de LaLiga. Bellingham a été le joueur le plus en vue des Blancos et il a mérité le titre de joueur du mois d'août.

Le début de carrière de Bellingham au Real Madrid a été un véritable rêve, et cette récompense ne fait que l'amplifier. Il espère poursuivre ses excellentes performances à l'avenir, alors que les Blancos visent une nouvelle saison réussie sous la houlette de l'entraîneur Carlo Ancelotti.