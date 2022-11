Déjà un record du monde pour Cristiano Ronaldo !

Cristiano Ronaldo a fait fi de ses problèmes en club pour devenir le premier joueur à marquer dans cinq tournois de la Coupe du monde

Ronaldo a ouvert le score sur penalty contre le Ghana pour une victoire 3-2, plaçant le Portugal en tête du groupe H avant son prochain match contre l'Uruguay.

La réaction de Ronaldo après la résiliation de son contrat avec Manchester United en début de semaine a fait couler beaucoup d'encre, mais l'homme de 37 ans a répondu avec un record.

Le penalty de Ronaldo était son huitième but en Coupe du monde, ce qui le place à égalité avec des joueurs comme Rivaldo et Diego Maradona. Il est également devenu le premier joueur sans club à être capitaine de son équipe lors du tournoi.

Bien que ce ne soit pas la performance la plus emblématique de Ronaldo, une victoire, un but et un autre record à ajouter à sa collection sont tout ce que l'attaquant aurait demandé après une semaine dramatique.

Sans surprise, Ronaldo a également été élu homme du match, la quasi-totalité du banc portugais étant venue fêter avec lui après avoir inscrit son nom dans l'histoire.

Cependant, comme le vétéran joue essentiellement pour se mettre en vitrine afin de trouver un nouveau club l'année prochaine, le jury n'est peut-être pas encore convaincu de sa capacité à contribuer au plus haut niveau malgré son exploit.