Déjà un départ ? Le coup de tonnerre de l'agent d'Haaland !

L'agent d'Erling Haaland, Rafaela Pimenta, a déclaré qu'il pourrait ne pas rester au club sur le long terme.

Haaland voudrait changer d'équipe et découvrir d'autres championnats.

Il a quitté le Borussia Dortmund après deux saisons réussies et a signé à City cet été.

Maintenant, l'agent du joueur de 22 ans parle déjà de futurs transferts.

"Une carrière parfaitement planifiée ? Je ne sais pas", a déclaré Pimenta dans une interview accordée à Marca.

"Ce que je sais, c'est qu'elle est structurée. Ce qui se passe, je ne peux pas le savoir, les choses peuvent changer. Nous sommes clairs sur ce que nous voulons faire.

" Quand son père est arrivé au bureau, il m'a regardé et m'a dit que le plus important était la planification, le projet. Il a trouvé le bon site et la bonne agence car nous avons toujours un projet pour tous les joueurs. C'est un projet professionnel, mais nous parlons de variables que nous ne contrôlons pas.

"Ils sont tous merveilleux, mais il y a 20 ans, nous avons défini un projet avec un joueur brésilien et il a eu cinq blessures graves. Le projet n'a pas pu fonctionner. Avec Erling, nous avons eu un projet dès le début et le projet fonctionne. Continuez comme ça."