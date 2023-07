Déjà des regrets pour Messi à l'Inter Miami ?

Les débuts de Messi à Miami se rapprochent de plus en plus, mais l'équipe reste sur 10 matches sans victoire.

Le septuple Ballon d'Or a révélé qu'il rejoindrait la franchise détenue par David Beckham en tant qu'agent libre - les intérêts du FC Barcelone et du Moyen-Orient ayant été écartés afin de poursuivre le rêve américain. Messi ne devrait toutefois pas faire ses débuts avec ses nouveaux employeurs avant le match d'ouverture de la Coupe des Ligues contre Cruz Azul, le 21 juillet.

L'Inter Miami a encore un match de MLS à disputer d'ici là, contre St Louis City, et voudra absolument mettre fin à une triste série de résultats dans cette rencontre. La dernière fois, le club a été tenu en échec 2:2 par le D.C. United de Wayne Rooney, qui a perdu l'avantage à deux reprises à Washington.

Bien que Miami atteigne désormais les deux chiffres en termes de matches sans succès, alors qu'il reste ancré à la dernière place de la Conférence Est et à huit points des play-offs, il y a eu des points positifs à Miami contre D.C., puisque deux diplômés de l'académie - Benjamin Cremaschi et Noah Allen - ont marqué leurs buts et que six stars locales sont entrées sur le terrain au total.