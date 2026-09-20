Marc Pubill, défenseur de l'Atlético Madrid, a affirmé que le prochain duel face au Real Madrid représentait un défi de taille dans la course au titre de Liga.

Dans un entretien accordé au journal espagnol Marca, Pubill s'est exprimé sur l'élimination en demi-finale de la Ligue des champions et sur le fait de savoir si cette compétition était devenue une obsession pour le club : « Oui, je pense que c'est le titre que tout le monde désire, et nous nous battons toujours pour le remporter, ce que nous tenterons de réaliser cette saison. »

À propos de la dureté de cette élimination après avoir écarté un grand favori comme le Barça, Pubill a expliqué : « Oui, d'autant plus que nous avions livré une excellente performance en demi-finale et que nous étions tout près, mais il nous a manqué de petits détails qui ont fait la différence, et c'est pour cette raison que la douleur a peut-être été plus grande. »

Sur la manière dont le vestiaire a géré la couverture médiatique intense autour de Julián Álvarez durant l'été, Pubill a déclaré : « Nous vivons la chose de l'intérieur du vestiaire exactement comme elle est perçue de l'extérieur. Julián est un joueur formidable et extrêmement talentueux, et nous avons la chance de l'avoir avec nous. Nous prendrons tous du plaisir à jouer avec lui et nous l'aiderons, et nous espérons qu'il nous donnera le meilleur de lui-même car c'est un joueur de classe mondiale. »

Interrogé sur le duel attendu face au Real Madrid et sur le fait de savoir s'il s'agissait du match le plus important de la saison, Pubill a répondu : « C'est assurément un match particulier, mais il reste un match comme les autres et nous rapporte trois points supplémentaires. »

Au sujet de sa titularisation, après avoir suivi la manita (5-2) depuis l'extérieur du terrain la saison dernière, Pubill a confié : « Oui, bien sûr que je rêvais d'être un acteur principal dans de tels matches, et cela le plus tôt possible. »

Quant à savoir s'il craignait d'affronter des stars du Real Madrid comme Mbappé, Vinicius et Bellingham, le défenseur de l'Atlético a répliqué : « Ce sont de grands joueurs et ils possèdent une équipe formidable, mais nous aussi sommes une grande équipe, et nous nous battrons sur le terrain pour les battre. Mais non, il n'y a aucune peur. »



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