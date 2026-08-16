Défense et attaque : la nouvelle recrue du Barça brille pour ses débuts

L'Équatorien Josué Caicedo a effectué ses débuts avec le Barça Atlètic, lors de la victoire face à L'Hospitalet sur le score de 2-1, en Coupe de la ville de L'Hospitalet, laissant une bonne impression comme jeune arrière gauche pour sa première apparition avec l'équipe réserve.

Le Barça Atlètic a signé sa première victoire de la période de préparation, après sa défaite contre l'Unió Esportiva Tona 2-1 et son match nul contre Gérone 1-1.

Cette victoire est venue grâce aux buts d'Ignasi Kier et Shane Kluivert, tandis que Caicedo est apparu pour la première fois sous le maillot de l'équipe, après son arrivée à Barcelone en juillet dernier.

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L'intégration de Caicedo dans l'équipe a été retardée en raison de certaines démarches bureaucratiques, avant que l'entraîneur brésilien Juliano Belletti n'ait l'occasion de compter sur lui pour la première fois, puis le joueur a signé son contrat avec le club le lendemain, lors d'une cérémonie à laquelle a assisté José Ramón Alexanko, directeur du football formateur du Barça.

Caicedo a joué 30 minutes face à L'Hospitalet, après être entré à la place de Landry Farré, et il a affiché de bonnes prestations sur les plans défensif et offensif, notamment dans le pressing et la récupération du ballon après sa perte, ainsi que par sa capacité à couvrir le flanc gauche et à contribuer à l'attaque, selon le journal catalan « Mundo Deportivo ».

Belletti a déclaré après le match au sujet du joueur équatorien : « Nous savons comment il est, et petit à petit il gagne en confiance. Lorsque viendra le moment d'apparaître en championnat, il devra être prêt. S'il est ici, c'est pour une raison, et il faut en tirer profit. »

Caicedo est âgé de 18 ans et il est arrivé à Barcelone en provenance du club équatorien LDU Quito sous forme de prêt, avec une option d'achat d'une valeur de 2,5 millions d'euros.