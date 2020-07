Défaite honorable de l’OM face au Bayern

En match amical, l’OM n’a cédé que sur le plus petit des écarts face au champion d’Allemagne (0-1) ce vendredi.

Dans le cadre de sa préparation pour la nouvelle saison de , l’ se mesurait à un adversaire de taille ce vendredi. Les Phocéens défiaient le , champion d’ en titre. Alors qu’on leur promettait une rencontre compliquée face aux Bavarois, les hommes de Villas-Boas n’ont perdu que sur la plus courte des marges. S’il existe des défaites encourageants, c’en est incontestablement une.

Les Marseillais n’ont donc cédé qu’à une seule reprise dans cette partie. A la 20e minute, ils ont été surpris par Serge Gnabry. L’ailier international allemand s’est défait d’Alvaro Gonzalez d'une magnifique feinte avant de fusiller Steve Mandanda à bout pourtant.

Mandanda a eu du travail

Le gardien olympien a été battu sur cette frappe, mais il a repoussé tout le reste. À son actif notamment une belle parade face à Joshua Kimmich (41e) et deux autres dans la foulée face à Thomas Muller (45e) et Robert Lewandowski (46e). En seconde période, le capitaine phocéen a eu un peu moins de travail, mais il a dû tout de même rester vigilant sur des essais non cadrés de Corentin Tolisso (48e) et de Philippe Coutinho (56e).

Fébriles face aux Slovaques du DAC le week-end dernier, les vice-champions de ont donc su cette fois se montrer beaucoup plus solides et appliqués derrière. C’est un signe de progression et aussi de repères retrouvés entre les éléments défensifs. Même la recrue Leonardo Balerdi est apparue concentrée et bien en jambes, neutralisant même une tentative de Kingsley Coman (89e).

Aké a frôlé l’égalisation

Devant, l’OM n’a pas su faire mal. Mais, les Olympiens ne sont pas restés les bras croisés tout au long des 90 minutes. S’il n’a pas eu beaucoup de travail durant les 45 premières minutes, Manuel Neuer, le gardien bavarois, a dû se déployer au retour des vestiaires. A la 84e, il n’était pas loin de se faire lober par Marley Aké (84e).

Pour l’OM, et malgré la défaite donc, c’était une très belle répétition générale. Céder avec les honneurs face au champion d’Allemagne et une équipe visant le sacre européen a de quoi donner de la confiance à Thauvin et ses coéquipiers. A trois semaines de la reprise de la , ces derniers sont clairement sur la bonne voie. Prochain rendez-vous amical : le 5 aout contre .