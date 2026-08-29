Le directeur sportif Deco travaille sur une dernière bombe du mercato du Barça, dans laquelle sera impliqué le latéral Alejandro Balde.

Le journal « Sport » a rapporté que le Barça travaille à la conclusion d'un échange, afin de s'attacher les services de Federico Dimarco, la star de l'Inter Milan, en contrepartie du départ de Balde chez les Nerazzurri.

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, avait été tranchant lorsqu'il avait affirmé que Balde aurait du mal à obtenir un rôle de premier plan au sein de la formation catalane.

De plus, l'arrivée de João Cancelo et l'éclosion de Gerard Martín ont rendu la concurrence au poste de latéral gauche plus difficile que jamais.

Le Barça et l'Inter Milan négocient au sujet de cet échange, bien que Dimarco, âgé de 28 ans, soit l'un des éléments intouchables des rangs de l'Inter au cours des dernières années.

Les négociations se sont intensifiées ces dernières heures, même si l'Inter, jusqu'à présent, ne donne pas le feu vert pour se séparer de l'un de ses piliers essentiels.

L'échange sera très complexe, et le Barça en est bien conscient, mais une fenêtre reste ouverte durant les trois derniers jours du mercato estival, et le Barça versera une somme d'argent à l'Inter pour finaliser l'opération d'échange.

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