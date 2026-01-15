Deco se lâche sur le retour de Messi au Barça

Il a également abordé les spéculations concernant l'avenir respectif du prolifique attaquant polonais Robert Lewandowski, de l'entraîneur Hansi Flick et du gardien allemand Marc-André ter Stegen, car il se passe toujours beaucoup de choses en Catalogne.

Tout en se concentrant sur le présent, le Barça ne peut ignorer ni le passé ni l'avenir. Un homme qui incarne ces deux aspects est Lionel Messi, huit fois Ballon d'Or. Même s'il évolue désormais à l'Inter Miami en MLS, il reste toujours dans les esprits.

Messi a récemment visité le Camp Nou en secret, après d'importants travaux de rénovation, et a exprimé son désir de revenir un jour à Barcelone avec sa femme Antonela et leurs trois fils. Un match amical ou une rencontre amicale lui permettant de rejouer devant les supporters, après son départ pour le Paris Saint-Germain en 2021, a été évoqué.

Aucune date n'a été fixée pour cette rencontre, malgré les rumeurs incessantes, et Deco admet ne pas être au courant des détails concernant un éventuel retour de Messi. Mundo Deportivo rapporte ses propos, lorsqu'on lui a demandé quand l'enfant prodigue pourrait revenir : « Ces décisions se prennent généralement en l'absence des personnes concernées, et je pense que cela complique les choses.»

Il a été suggéré que Messi pourrait bientôt être rejoint aux États-Unis par l'attaquant actuel du Barça, Lewandowski, dont le contrat arrive à échéance cet été. Interrogé sur une éventuelle prolongation, Deco a déclaré : « Robert est heureux au Barça, c'est l'un des meilleurs attaquants de ces dernières années, un joueur clé pour nous. Cela dépendra de lui ; il lui reste un an de contrat. Nous ne connaissons pas encore ses projets. Nous devrons nous asseoir et en discuter franchement. Nous sommes concentrés sur les moments importants de la saison en ce moment, donc je ne pense pas que ce soit le bon moment. »