Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
baldeGetty Images

Traduit par

Deco informe Barcelone de sa décision et renvoie la balle dans le camp du club

Mercato
A. Balde
FC Barcelone vs Athletic Bilbao
FC Barcelone
Athletic Bilbao
LaLiga
Manchester United vs Ipswich
Manchester United
Ipswich
Premier League
Espagne
Angleterre

Une décision inattendue

Alejandro Baldé, le latéral du Barça, a tranché sur son avenir avec le club catalan, dans un contexte de polémique soulevée autour d'un possible départ lors du mercato estival en cours.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé que Baldé a informé le Barça de son souhait de rester au sein de l'équipe et de se battre pour sa place, affirmant que son intention est claire quant à sa volonté de poursuivre au Camp Nou, contrairement à ce qui a circulé récemment sur le fait qu'il commençait à accepter l'idée d'un départ.

Romano a ajouté, via son compte X, que la décision est désormais entre les mains du Barça, après que le club a exploré la possibilité de vendre le joueur, précisant que le scénario actuel ne changera pas avant la fermeture du mercato, sauf en cas d'arrivée d'une offre colossale de l'un des grands clubs.


L'avenir du latéral espagnol a connu des développements rapides ces derniers jours, après que son agent Jorge Mendes est entré dans les négociations, sur fond d'intérêt de clubs de Premier League, au premier rang desquels Manchester United.

Manchester United se distingue comme l'un des clubs intéressés par les services de Baldé, après avoir contacté les représentants du Barça pour se renseigner sur les conditions du transfert, alors que le club anglais cherche un concurrent à son protégé Luke Shaw au poste de latéral gauche.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de "Kooora"

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, avait évoqué la situation de Baldé, affirmant que le joueur possède une grande qualité, mais qu'il veut s'assurer de sa conviction quant à sa capacité à se battre pour sa place, insistant sur son besoin de joueurs impliqués à 100 %.

Flick a également précisé récemment qu'il avait parlé avec le joueur et lui avait demandé de réfléchir à sa situation.

Le contrat de Baldé avec le Barça court jusqu'au 30 juin 2028, avec une clause libératoire colossale d'une valeur d'un milliard d'euros, après que le club a prolongé son contrat en septembre 2023.

À lire aussi :
« En dessous du niveau et favorable au Real » : révélations sur l'arbitre du match entre le Real Madrid et la Sociedad

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google