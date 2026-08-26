Alejandro Baldé, le latéral du Barça, a tranché sur son avenir avec le club catalan, dans un contexte de polémique soulevée autour d'un possible départ lors du mercato estival en cours.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé que Baldé a informé le Barça de son souhait de rester au sein de l'équipe et de se battre pour sa place, affirmant que son intention est claire quant à sa volonté de poursuivre au Camp Nou, contrairement à ce qui a circulé récemment sur le fait qu'il commençait à accepter l'idée d'un départ.

Romano a ajouté, via son compte X, que la décision est désormais entre les mains du Barça, après que le club a exploré la possibilité de vendre le joueur, précisant que le scénario actuel ne changera pas avant la fermeture du mercato, sauf en cas d'arrivée d'une offre colossale de l'un des grands clubs.



L'avenir du latéral espagnol a connu des développements rapides ces derniers jours, après que son agent Jorge Mendes est entré dans les négociations, sur fond d'intérêt de clubs de Premier League, au premier rang desquels Manchester United.

Manchester United se distingue comme l'un des clubs intéressés par les services de Baldé, après avoir contacté les représentants du Barça pour se renseigner sur les conditions du transfert, alors que le club anglais cherche un concurrent à son protégé Luke Shaw au poste de latéral gauche.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de "Kooora"

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, avait évoqué la situation de Baldé, affirmant que le joueur possède une grande qualité, mais qu'il veut s'assurer de sa conviction quant à sa capacité à se battre pour sa place, insistant sur son besoin de joueurs impliqués à 100 %.

Flick a également précisé récemment qu'il avait parlé avec le joueur et lui avait demandé de réfléchir à sa situation.

Le contrat de Baldé avec le Barça court jusqu'au 30 juin 2028, avec une clause libératoire colossale d'une valeur d'un milliard d'euros, après que le club a prolongé son contrat en septembre 2023.

À lire aussi :

« En dessous du niveau et favorable au Real » : révélations sur l'arbitre du match entre le Real Madrid et la Sociedad