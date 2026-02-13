Deco confirme la priorité du Barça pour l'été

La situation financière des Blaugrana restera une fois de plus incertaine jusqu'à l'ouverture du marché des transferts, le club catalan étant contraint de s'appuyer sur des garanties bancaires de la direction pour recruter des joueurs.

Le FC Barcelone est principalement associé à des défenseurs centraux et des attaquants. Le départ d'Iñigo Martínez l'été dernier a été une surprise, et Hansi Flick a parfois dû improviser avec Gerard Martin en défense. Par ailleurs, l'avenir de Robert Lewandowski est incertain, son contrat arrivant à échéance. Deco a confirmé dans une interview accordée à Sport que c'est sur ce point qu'il concentre ses efforts.

« Oui, la tendance générale va dans ce sens, mais parfois, les choses réservent des surprises. La saison… Je dis toujours que quatre mois de football, c'est comme quatre ans de vie. C'est une éternité. Il y a à peine un mois, nous gagnions la Supercoupe et on a déjà l'impression de n'avoir rien gagné. Mais bon, c'est le football. »

En attaque, Julian Alvarez est sans doute le joueur le plus souvent cité du côté de Barcelone, mais son transfert reste incertain. On a demandé à Deco quel type d'attaquant ils recherchaient.

« Il ne faut pas se focaliser sur un seul attaquant, car l'équipe se porte bien. Nous avons Ferran et Rashford ; nous verrons comment prendre les bonnes décisions. Si l'on parle du meilleur attaquant, du meilleur numéro 9 de ces dix dernières années, c'est Robert. Il est unique. Trouver un joueur comme Robert sur le marché des transferts n'est pas chose facile, car les équipes privilégient d'autres types d'attaquants. »

« Le Bayern a peut-être un attaquant de pointe plus traditionnel. Ils préfèrent un attaquant plus mobile. Personne n'a la qualité et les statistiques de Robert. Le Barça doit rechercher des joueurs techniques, capables de combiner avec leurs coéquipiers et de trouver des solutions. »