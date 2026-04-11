Deco admet l’erreur commise par le FC Barcelone dans cette transaction avortée

Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a reconnu avoir commis des erreurs dans la gestion d'un transfert qui n'a pas abouti ces dernières saisons.

Le club catalan avait pourtant misé gros sur le jeune attaquant Vitor Roque lors du mercato hivernal 2024, décidant même d’avancer son arrivée du Brésil pour renforcer l’attaque à un moment crucial de la saison.

mais sa trajectoire n’a pas pris son envol comme espéré après son arrivée en janvier. Son faible temps de jeu, la pression médiatique et les exigences élevées du club l’ont empêché de s’imposer. Il a donc été cédé en prêt au Real Betis, étape transitoire avant un départ définitif, afin de retrouver du temps de jeu et de poursuivre sa progression.

Les chiffres résument son impact : 16 matchs et seulement deux buts sous le maillot blaugrana, loin de ses 20 réalisations avec Palmeiras la saison passée et de ses six en quatorze rencontres cette année.

« Je ne sais pas si Roque suit au quotidien ce qui est publié dans la presse… Je pense que nous n’avons pas su lui apporter notre soutien, et que nous n’avons pas réalisé qu’il traversait un mauvais moment mental. Son talent est là, et il le démontre aujourd’hui », a déclaré Deco dans des propos rapportés par le journal espagnol « Sport ».

Il a ajouté : « Vitor Roque a été victime d’une campagne de critiques contre les recrutements effectués par Barcelone à cette époque. »

Il a poursuivi : « Son arrivée en janvier, en pleine saison européenne, et le fait qu’il ait dû s’adapter après s’être remis d’une blessure, sont des facteurs qui ont influencé son processus d’adaptation. »

Interrogé sur l’issue de ce passage, Deco a refusé de parler d’échec : « Il faut effacer le stigmate selon lequel il n’aurait pas réussi à Barcelone… Il est sur la bonne voie, et je m’en réjouis car c’est un très bon garçon. »



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