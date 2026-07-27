« Il se passe tellement de choses dans le dos des joueurs, dont le joueur lui-même ne se rend même pas compte », a commencé Tah. « On ne pose pas de questions et, au fond, on ne veut pas non plus avoir affaire à ça. Au final, toi, en tant que joueur, tu gagnes moins d’argent parce que l’agent conclut un deal avec le club et met lui-même l’argent dans ses poches », a-t-il poursuivi dans le podcast de Tim Gabel, tout en critiquant dans le même souffle les joueurs immatures qui confient toute responsabilité sur leur propre vie à ces agents.









À la remarque de l’animateur du podcast selon laquelle les agents éduqueraient parfois les joueurs « comme de gros bébés », Tah a répondu : « Tu dis exactement ce que je pense. Je trouve ça parfois tellement terrible à observer, parce que le gros bébé qui se tient là a alors la fin de la vingtaine, voire le début de la trentaine, et toi tu te dis juste : “Bro, tu t’es déjà confronté à toi-même ?” Il est aussi question d’argent, mais pas seulement, il s’agit de toute ta vie », a recadré l’international allemand.

Les agents et l’entourage immédiat seraient déterminants dans le développement de la personnalité d’un joueur et cela n’aide pas s’il y a « trop de béni-oui-oui ». « Quand tu grandis, il arrive un moment où tu sors de ton rôle d’enfant et où tu assumes toi-même des responsabilités. Tu rencontres une femme, à un moment tu dois toi-même subvenir aux besoins de la famille. Comment veux-tu faire si tes parents te maintiennent toujours dans une position inférieure et ne te donnent même pas la possibilité de te développer ? », a demandé Tah dans sa comparaison.

Tah sur les agents douteux : « On ne peut pas accepter ça »

Tah ne voulait certes pas mettre toute la branche des agents dans le même sac (« Tout le monde n’est pas comme ça »), « mais il faut en parler, parce qu’il y en a encore trop qui sont exactement comme ça. On ne peut pas accepter ça, ce n’est pas possible ». Le joueur de 30 ans a estimé à « 70 % » le nombre d’agents plutôt douteux dans le football professionnel qui faisaient retentir ses sonnettes d’alarme : « Tout le monde n’est pas un type totalement dégoûtant qui arnaque délibérément quelqu’un d’autre. Je parle très consciemment de ceux pour lesquels j’ai le sentiment que l’entourage n’est composé que de béni-oui-oui, qui ne veulent pas que le joueur grandisse et s’émancipe. »

L’international allemand est désormais représenté par le célèbre agent Pini Zahavi et son collaborateur allemand Maxi Bielefeld, et il s’en dit très satisfait. « Dans le football, il y a toujours beaucoup d’émotion, et quand il s’agit de ce genre de choses, il faut aussi savoir la laisser de côté. On parle business, donc on s’assoit ici comme des hommes d’affaires et non comme des footballeurs. Arrête avec ces conneries et parlons comme des hommes d’affaires. C’est ce que j’aime chez Pini », a-t-il encensé à propos de son agent.

De manière générale, voici sa position avec les agents de joueurs : « Gagne autant d’argent que tu veux, mais sois simplement droit, honnête, correct et une bonne personne. Tu n’as pas besoin de raconter que tu ne veux pas gagner d’argent. » Il trouve « toujours terrible d’être injuste et malhonnête envers les personnes avec lesquelles tu travailles. C’est pour cela que je trouve ça grave, et bien, qu’on en parle ».







