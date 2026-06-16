En visite à Madrid pour promouvoir le film Spider-Man : Brand New Day, l’acteur britannique Tom Holland a endossé avec aisance le rôle d’analyste footballistique. Selon lui, l’ailier du FC Barcelone Lamine Yamal possède l’agilité et la vision nécessaire pour incarner Spider-Man sur le terrain.

L’interprète britannique, présent dans la capitale espagnole pour la promotion du long-métrage « Spider-Man : Brand New Day », s’est rapidement laissé gagner par l’effervescence de la Coupe du monde 2026. Le film, quatrième opus de la saga Marvel signé Destin Daniel Cretton, doit atteindre les salles obscures le 31 juillet prochain.

Interrogé par DAZN dans l’espace fans dédié aux matchs de la Roja, l’acteur a immédiatement désigné le jeune Blaugrana comme le joueur le plus à même d’incarner l’homme-araignée sur les terrains.

« La vitesse de Yamal, son talent et sa capacité à se faufiler avec agilité entre les défenseurs font de lui le candidat idéal pour incarner Spider-Man. Il serait un Spider-Man formidable », a-t-il déclaré avec un sourire.

La star de 29 ans a d’ailleurs confié son admiration pour la nouvelle génération du FC Barcelone, tandis que des rumeurs évoquent un contenu promotionnel tourné avec les joueurs du club catalan dans le cadre de la campagne mondiale du film, lancée depuis Madrid.

Connu pour son intérêt pour le football, l’acteur a également évoqué les chances de la sélection espagnole lors de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique : « L’Espagne est l’une des plus grandes puissances historiques du football, et je suis convaincu qu’elle est capable de réaliser un tournoi exceptionnel. »

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Il n’a pas arrêté son analyse à Yamal. Interrogé au sujet de Julián Álvarez, l’attaquant argentin un temps annoncé au Barça et célèbre pour ses célébrations « à la Spider-Man », l’acteur a affiché un enthousiasme non dissimulé : « Je l’intègre toujours dans mon équipe idéale. Il serait un excellent candidat pour endosser le costume de super-héros. J’espère le rencontrer en personne et je lui souhaite bonne chance pour la Coupe du monde. »

La visite madrilène de Holland et Zendaya, étape d’une tournée mondiale de promotion, a coïncidé avec l’effervescence de la Coupe du monde, offrant à l’acteur britannique une tribune idéale pour mêler cinéma et football… dans le langage des super-héros.