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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Déclaration surprise de la Fédération brésilienne après l'élimination face à la Norvège

Brésil vs Norvège
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É.-U.

Un véritable désastre pour l’équipe d’Ancelotti

La Fédération brésilienne de football a publié un communiqué officiel après l’élimination de l’équipe nationale face à la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Dimanche soir, la sélection scandinave a surpris son homologue brésilienne en l’emportant 2-1 au stade MetLife grâce à un doublé de sa star Erling Haaland, et s’est ainsi qualifiée pour les quarts de finale où elle défiera l’Angleterre.

La CBF a surpris en diffusant un communiqué très bref, sans présenter d’excuses pour cette élimination retentissante.

Elle a toutefois adressé un message d’espoir aux supporters, promettant de revenir plus forte lors des prochaines compétitions.

La CBF a déclaré : « L’histoire de la Seleção est faite de grandes victoires, mais aussi d’étapes qui ont façonné notre parcours. Aujourd’hui, nous quittons la Coupe du monde, convaincus que nous reviendrons plus forts. Merci à vous, supporters brésiliens. » Ce message sobre contraste avec l’énorme déception provoquée par cette élimination prématurée et risque de ne pas suffire à calmer la colère des fans.

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