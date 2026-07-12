Le Borussia Dortmund a officiellement communiqué ce dimanche au sujet d’un possible transfert de l’attaquant Karim Ademi vers le FC Barcelone.

Sur son compte « X », le club allemand a publié : « Karim Ademi et Kjel Watten ne prendront pas part aux tests de performance prévus ce jour. Les deux joueurs ont été autorisés à négocier leur transfert vers d’autres clubs. »





Selon la presse espagnole, le Barça a déjà trouvé un accord définitif avec Dortmund : un montant fixe de 22 millions d’euros, plus 7 millions d’euros de bonus variables.

Le Barça aurait déjà trouvé un accord avec le joueur il y a quelques jours : il percevrait un salaire annuel de 12 millions d’euros, selon la chaîne « Sky Sports ».

Selon plusieurs sources, l’officialisation attendra la finalisation des derniers détails administratifs. L’attaquant, toujours en Allemagne, s’apprête à rejoindre Barcelone ; le dossier devrait être bouclé d’ici lundi.

Il devra ensuite passer la visite médicale dès que les documents seront finalisés, puis il rejoindra immédiatement les entraînements collectifs dirigés par Hans-Dieter Flick. L’effectif est convoqué pour la reprise lundi 13 juillet. avant d’être officiellement présenté comme nouvelle recrue du FC Barcelone.

Ademi est la deuxième recrue estivale du Barça après Anthony Gordon, recruté pour 70 millions d’euros fixes et 10 millions de variables avant le début de la Coupe du monde.