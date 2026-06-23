Déclaration de guerre à la Coupe du monde… Deschamps : « Mbappé va pulvériser les records de Messi et Ronaldo ! »

Grâce à un nouveau doublé contre l’Irak, Kylian Mbappé ravive sa course aux records avec la légende argentine Lionel Messi : seulement deux buts les séparent désormais dans la quête du titre de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

Depuis Philadelphie, Didier Deschamps a d’ailleurs versé de l’huile sur le feu en déclarant : « Les records sont faits pour être battus. »

Mbappé a frappé fort en signant son deuxième doublé de la compétition lors de la victoire 3-0 de la France face à l’Irak, mais ce ne fut pas un doublé comme les autres : en raison d’une longue interruption due à la pluie, Mbappé a inscrit son premier but, puis a dû attendre trois heures entières avant de marquer le second. 180 minutes entre les deux buts, mais un seul résultat : se rapprocher encore davantage du trône de Messi.

Avec 16 buts, Mbappé rejoint ainsi le record de la légende allemande Miroslav Klose et se rapproche à deux longueurs de Lionel Messi, auteur d’un doublé contre l’Autriche pour porter son total à 18 buts à bientôt 39 ans.

Didier Deschamps, le sélectionneur tricolore, a exprimé son admiration tout en attisant la rivalité lors de la conférence de presse d’après-match : « Les records sont faits pour être battus, et désormais, il a un modèle à suivre… Il compte 100 sélections, il a toujours marqué et il en marquera encore davantage. »

Comparant directement Mbappé au duo historique, il a ajouté : « Prenez Messi, prenez Cristiano Ronaldo comme exemple… Je ne sais pas s’il atteindra leur niveau, mais tant qu’il sera sur le terrain et qu’il se sentira en pleine forme, il marquera beaucoup et finira par dépasser tout le monde. À chaque record battu, il élève encore son niveau de jeu pour aller toujours plus loin. »