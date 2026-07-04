Décision urgente de la FIFA concernant le match France-Paraguay

La Fédération internationale de football (FIFA) a confirmé ce samedi que le match des huitièmes de finale France-Paraguay aura bien lieu à la date prévue, malgré les inquiétudes grandissantes liées aux conditions météorologiques à Philadelphie, aux États-Unis, où les perturbations climatiques se sont multipliées ces derniers jours.

Selon la chaîne française RMC, le coup d’envoi sera donné à l’heure initialement prévue, même si plusieurs rencontres de la Coupe du monde 2026 ont déjà été perturbées par de violentes tempêtes aux États-Unis, entraînant reports et changements de programme.

Dans un communiqué officiel, l’instance internationale a indiqué qu’elle surveillait étroitement l’évolution météorologique, rappelant que la sécurité des joueurs et des supporters demeurait sa priorité absolue.

Le communiqué précise : « Nous continuons à surveiller les conditions météorologiques et nous vous tiendrons informés dès que nous disposerons de plus amples informations », soulignant que la FIFA est prête à prendre toutes les mesures de précaution si les circonstances l’exigent.

Rappelons que les Bleus ont validé leur billet pour les huitièmes de finale grâce à une victoire convaincante 3-0 face à la Suède, tandis que le Paraguay a créé la sensation en éliminant l’Allemagne aux tirs au but.