Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a révélé une nouvelle décision prise par le club d'Al-Ittihad afin d'alléger les contraintes de déplacement pour ses joueurs, dans un contexte de calendrier chargé auquel l'équipe est confrontée dans les prochains jours, coïncidant avec le lancement de son parcours continental.

Selon le journal, la direction d'Al-Ittihad a décidé que la délégation de l'équipe ne rentrerait pas à Djeddah après le match face à Al-Faisaly, et se rendrait directement de Riyad à la capitale qatarienne, Doha, une démarche visant à réduire les heures de déplacement et à offrir aux joueurs le plus de repos possible sur une période ne dépassant pas 72 heures.

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Al-Ittihad se prépare à affronter Al-Faisaly sur le terrain de ce dernier à Al-Majma'ah, le vendredi soir, dans le cadre du championnat saoudien, avant de se rendre chez Al-Shamal qatarien le lundi prochain, pour l'entame de son parcours en Ligue des champions d'Asie de l'élite.

« Asharq Al-Awsat » a précisé que la délégation d'Al-Ittihad quittera Djeddah pour Riyad le jeudi, avant de rejoindre Al-Majma'ah en bus pour disputer le match, puis de revenir à Riyad au coup de sifflet final, d'où elle se dirigera directement vers Doha sans repasser par Djeddah.

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Cette organisation intervient alors que les staffs administratif et technique souhaitent réduire la pénibilité des déplacements pour les joueurs, d'autant que l'équipe devra se déplacer entre trois villes, à savoir Riyad, Al-Majma'ah et Doha, sur une période extrêmement courte, ce qui pourrait accroître les niveaux de fatigue physique.

Al-Ittihad espère que cette démarche aidera l'équipe à arriver à Doha dans la meilleure condition physique possible, avant de disputer son premier match de la nouvelle édition de la Ligue des champions d'Asie de l'élite, lorsqu'elle affrontera Al-Shamal qatarien le lundi, au début du parcours du Doyen dans la compétition continentale.