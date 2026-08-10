Le Real Madrid a arrêté sa position définitive concernant l'avenir du Brésilien Endrick lors du mercato estival en cours.

Selon le quotidien espagnol « As », le Real Madrid a fermé la porte à un départ d'Endrick sous forme de prêt, dans la mesure où l'entraîneur José Mourinho tient à son maintien dans les rangs de l'équipe, convaincu qu'il aura un rôle important à jouer au cours de la période à venir.

Le journal a indiqué que les dernières heures ont été le théâtre de mouvements intenses autour de l'avenir d'Endrick, notamment avec des offres importantes de clubs de premier plan, tels que la Roma et Aston Villa, pour s'attacher ses services sous forme de prêt, mais le Real Madrid a tranché de manière définitive et refusé son départ.

Mourinho compte sur le joueur et estime qu'il bénéficiera d'un rôle influent, un avis que partage également Florentino Pérez, qui voue une estime particulière à l'attaquant brésilien. De son côté, Endrick accepte ce nouveau défi.

Endrick devra se battre pour du temps de jeu au Real Madrid à égalité avec le reste des joueurs.

Mourinho a été catégorique quant à la situation du joueur brésilien, qu'il juge utile non seulement pour évoluer au poste d'avant-centre, mais aussi pour créer le danger sur l'aile droite, un rôle qu'Endrick maîtrise bien, après avoir disputé quelques rencontres à ce poste avec Palmeiras, et surtout avec l'Olympique Lyonnais sous la direction de l'entraîneur Paulo Fonseca.

Les matches qu'Endrick a disputés durant la période de préparation de la nouvelle saison ont largement contribué à la décision de l'entraîneur portugais.

Le Real Madrid soutient la décision de Mourinho de compter sur Endrick, le club accordant une grande importance à la situation du joueur brésilien, pour lequel il avait déboursé il y a deux ans 35 millions d'euros fixes, en plus de 25 millions d'euros de bonus potentiels, tandis que le total de ce que le club a dépensé pour lui, entre le montant du transfert, les commissions, le salaire et les primes, a dépassé les 80 millions d'euros.

Malgré cela, Endrick ne renonce pas totalement à l'idée de chercher à l'avenir une occasion de jouer en dehors du Real Madrid, s'il ne parvient pas à obtenir le temps de jeu qu'il recherche avec l'équipe.

Le prêt d'Endrick à l'Olympique Lyonnais la saison dernière s'est avéré être une expérience très positive pour lui, après avoir inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives en 21 matches, ce qui lui a offert l'opportunité d'être présent avec la sélection du Brésil à la Coupe du monde.

Le joueur souhaite mettre à profit cette dynamique afin de s'assurer une place au Real Madrid, et il croit beaucoup en sa capacité à y parvenir, mais il n'exclut pas la possibilité de trouver un accord pour un prêt lors du prochain mercato hivernal.

Avant que Mourinho ne mette un terme au départ d'Endrick, deux clubs avaient avancé dans les négociations avec le joueur et le Real Madrid au sujet de son prêt : la Roma et Aston Villa dirigé par Unai Emery.

La Roma semblait être la meilleure option pour le joueur, compte tenu de la participation de l'équipe à la Ligue des champions, ainsi que de ses grandes chances d'être un titulaire régulier.

Désormais, Endrick accepte le défi lancé par Mourinho, et il se battra pour poursuivre sa progression avec le Real Madrid, le plus grand rêve de sa vie.