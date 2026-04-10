L’entraîneur portugais Sergio Conceição a accordé une journée de repos complète à son effectif de l’Ittihad de Djeddah, après une série de matchs et de séances d’entraînement intensives.

Selon le quotidien saoudien « Al-Riyadiah », le groupe retrouvera le terrain samedi pour préparer le 8e de finale aller de la Ligue des champions d’Asie face à Al-Wahda (Émirats) mardi prochain.

Cette décision intervient seulement deux jours après la défaite spectaculaire de l’Ittihad face à Neom (3-4) lors d’un match en retard de la 29^e journée du championnat saoudien Roshen, match à l’issue duquel le groupe s’était immédiatement entraîné sans bénéficier d’un quelconque repos.

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Par ailleurs, la direction du club étudie actuellement l’avenir de Consesao.



Le média confirme que les douze étrangers éligibles sont opérationnels, dont le défenseur camerounais Stéphane Keller, inscrit sur la liste asiatique.

Le seul absent reste le Malien Mahamoudou Dombia, victime d’une rupture des ligaments croisés le mois dernier.

En cas de qualification aux dépens d’Al-Wahda (Émirats arabes unis), les coéquipiers de Mahrez défieront le club japonais Machida Zelvia en quarts de finale de la compétition, dont les phases finales se tiendront à Jeddah.