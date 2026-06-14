Décision surprise de « BeIN Sports » concernant le match Égypte-Belgique

L'équipe d'Égypte disputera demain lundi son premier match de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique, marquant ainsi le début du parcours des Pharaons dans le groupe 7 de la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Dans un choix qui a surpris plus d’un observateur,

Dans une décision surprenante, la chaîne qatarie « beIN Sports » a confié la charge de commenter la rencontre à l’Omanais Khalil Al-Balushi et au Tunisien Mohamed Mabrouki.

La chaîne n’a pas fait appel à ses commentateurs égyptiens, dont Ali Mohamed Ali, une décision peu habituelle dans les grandes couvertures médiatiques, qui confient généralement les rencontres des sélections nationales à des voix du même pays. Ce choix a suscité l’étonnement au sein de la presse sportive égyptienne.

Le match sera diffusé à 22h, heure du Caire et de La Mecque, sur le réseau beIN Sports, diffuseur exclusif de la compétition au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi que sur la chaîne algérienne en clair qui a acquis les droits d’une sélection de rencontres.

Ce premier test des Pharaons revêt une importance capitale, car une entame réussie face à un adversaire européen de renom pourrait ouvrir les portes des huitièmes de finale.