Décision officielle du Paris Saint-Germain concernant l'avenir d'Enrique

Le Paris Saint-Germain a annoncé, de manière surprenante, la prolongation des contrats de son entraîneur Luis Enrique et de cinq de ses joueurs, à savoir Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz, et ce avant d'affronter Monaco en championnat de France.

Le nouveau contrat de l'entraîneur espagnol avec le club parisien court jusqu'en juin 2030.





Le Paris Saint-Germain a profité de cette occasion pour adresser un message de soutien et d'unité au groupe, après le mauvais début de saison en France, marqué par la défaite en Supercoupe et le match nul lors des deux premières rencontres de championnat.

Néanmoins, comme cela s'est déjà vérifié au cours des dernières saisons, l'équipe parisienne commence à afficher son meilleur niveau à partir de janvier et février.



Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »



