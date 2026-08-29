Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter Séville, ce samedi, lors de la troisième journée de la Liga.

La plus grande surprise dans les choix de Simeone réside dans la présence du défenseur argentin Cristian Romero, dont l'intégration constitue un renfort défensif de poids pour l'Atlético, après qu'il a surmonté ses problèmes physiques.

Julián Álvarez, lui, était absent de la liste de l'Atlético Madrid, dans un contexte marqué par une semaine de tensions entre l'attaquant argentin et le club madrilène.



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Diego Simeone a confirmé la mise à l'écart de l'attaquant lors de sa conférence de presse, expliquant que cette décision faisait suite à l'absence d'Álvarez à certains entraînements collectifs, en raison de son refus de participer aux séances.

La liste complète de l'Atlético Madrid se présente comme suit :

Oblak, Musso, Esquivel, Llorente, Pubill, Giménez, Hancko, Grimaldo, Cuti Romero, Domínguez, Dani Martínez, Koke, Hjulmand, Barrios, Cardoso, Baena, Mendoza, Castillo, Kang-in, Arnau Ortiz, Carlos Martín, Giuliano, Lookman et Kubo.



