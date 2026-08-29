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Hussein Hamdy

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Décision officielle de Simeone qui tranche sur la situation d'Álvarez face à Séville

Mercato
J. Alvarez
D. Simeone
Atlético Madrid
LaLiga
FC Barcelone
Argentine
Espagne

Un avenir compliqué sur le marché des transferts

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter Séville, ce samedi, lors de la troisième journée de la Liga.

La plus grande surprise dans les choix de Simeone réside dans la présence du défenseur argentin Cristian Romero, dont l'intégration constitue un renfort défensif de poids pour l'Atlético, après qu'il a surmonté ses problèmes physiques.

Julián Álvarez, lui, était absent de la liste de l'Atlético Madrid, dans un contexte marqué par une semaine de tensions entre l'attaquant argentin et le club madrilène.

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Diego Simeone a confirmé la mise à l'écart de l'attaquant lors de sa conférence de presse, expliquant que cette décision faisait suite à l'absence d'Álvarez à certains entraînements collectifs, en raison de son refus de participer aux séances.

La liste complète de l'Atlético Madrid se présente comme suit :

LaLiga
FC Séville crest
FC Séville
SEV
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Oblak, Musso, Esquivel, Llorente, Pubill, Giménez, Hancko, Grimaldo, Cuti Romero, Domínguez, Dani Martínez, Koke, Hjulmand, Barrios, Cardoso, Baena, Mendoza, Castillo, Kang-in, Arnau Ortiz, Carlos Martín, Giuliano, Lookman et Kubo.

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