Des sources internes au FC Barcelone ont révélé la raison de l'absence de Pedri aux entraînements collectifs de l'équipe, malgré son retour au centre d'entraînement mercredi dernier en compagnie des autres internationaux espagnols.

L'entraîneur Hansi Flick dispose désormais de l'ensemble des joueurs de l'équipe première, mais le milieu de terrain originaire des îles Canaries, âgé de 23 ans, n'a pas participé aux séances avec le groupe depuis son retour, ce qui a soulevé des interrogations.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », il ne s'agit pas d'une blessure, mais d'un plan de reprise spécifique mis en place pour le joueur.

Le journal a précisé que le responsable de la préparation physique a recommandé que Pedri entame sa préparation en salle de sport durant les premiers jours, séparément de ses coéquipiers, afin de gérer sa charge physique après la trêve internationale.

Avant de rejoindre les entraînements du Barça, l'enfant de la ville de Tegueste avait publié des photos de lui s'entraînant en solitaire, signe de son engagement à respecter son programme personnalisé.

Pedri devrait reprendre la course sur le terrain samedi prochain, prochaine étape de son programme, dans un climat de totale sérénité au sein du club quant à son état, sans la moindre inquiétude concernant son absence temporaire aux séances collectives.